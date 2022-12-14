***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.12.2022 17:27
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 14.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Articles of Association Amendment.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087188
BIST
17:275.187
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -69,01
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:2718,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:2719,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:271.084,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.084,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KRDMA
|19,03
|490.493.547
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.267.396
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,06
|108.996.835
|% -7,74
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.821.378
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,90
|14.991.934.909
|% 0,43
|
|ASELS
|57,55
|7.939.636.326
|% -3,03
|
|THYAO
|140,70
|7.577.897.861
|% -2,29
|
|AKBNK
|17,77
|5.835.057.367
|% 1,78
|
|VAKBN
|11,14
|5.628.135.677
|% 5,59
|
|KRDMD
|18,90
|14.991.934.909
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,11
|5.116.969.680
|% 2,53
|
|SKBNK
|2,80
|1.695.445.748
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,14
|5.628.135.677
|% 5,59
|
|YKBNK
|11,64
|4.920.244.991
|% 0,78
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6389
|18,6483
|% 0,03
|
|Euro
|19,8377
|19,8542
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,9844
|23,0996
|% 0,04
|
|Frank
|20,0230
|20,1436
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9420
|4,9667
|% -0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.283
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,25
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39KARYE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 34.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 003 adet işlem
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17:38XU100
Endeks 5, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 140, 585.00 milyon TL de
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17:38IHLAS
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 327, 325 adet işlem
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17:37TUCLK
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 354 adet işlem
-
17:36FRIGO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 894, 675 adet işlem