Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.12.2022 17:27
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 14.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Articles of Association Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087188


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:275.187
Değişim :  -1,31% |  -69,01
Açılış :  5.275  
Önceki Kapanış :  5.256  
En Yüksek
5.302 En Düşük
5.138
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 19,03 490.493.547 % 10,00  
BRYAT 1.313,40 295.267.396 % 10,00  
PLTUR 10,01 483.363 % 10,00  
BTCIM 40,70 833.706.524 % 10,00  
ISKUR 825.000,00 1.650.000 % 10,00  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 18,6389 18,6483 % 0,03  
Euro 19,8377 19,8542 % 0,20  
Sterlin 22,9844 23,0996 % 0,04  
Frank 20,0230 20,1436 % 0,21  
Riyal 4,9420 4,9667 % -0,04  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -0,99  
Altın Gr. 1.084 1.084 -1,46  
Cumhuriyet 7.248 7.357 -8,00  
Tam 7.283 7.331 -13,00  
Yarım 3.527 3.584 -6,00  
Çeyrek 1.769 1.792 -3,00  
Gümüş.Ons 23,83 23,87 0,14  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,04  
B. Petrol 81,93 81,93 1,25  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru