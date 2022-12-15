***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.12.2022 16:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 14.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.İş bu duyuru 14.12.2022 tarihli duyuru ekinin revize edilmesi için yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Articles of Association Amendment.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087551
BIST
16:195.129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 62,04
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:1918,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:1919,8818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0176
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:191.066,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -15,28
|Açılış
|: 1.066,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ULAS
|11,22
|5.587.187
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|38.525.680
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.102.948
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|478.837.672
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.968.889
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|418.573.974
|% -9,78
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|138,80
|6.727.444.161
|% 1,31
|
|ASELS
|57,50
|6.191.116.558
|% 1,95
|
|ENKAI
|25,62
|5.019.548.788
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,10
|4.562.782.882
|% 4,68
|
|ISCTR
|11,88
|4.551.705.388
|% 6,36
|
|SKBNK
|2,83
|1.636.825.188
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,79
|4.237.445.243
|% -2,01
|
|ISCTR
|11,88
|4.551.705.388
|% 6,36
|
|VAKBN
|10,98
|3.048.993.934
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,61
|3.164.134.749
|% 4,41
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6550
|% 0,18
|
|Euro
|19,8769
|19,8818
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,8907
|23,0055
|% -0,80
|
|Frank
|20,0084
|20,1289
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,12
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-30,25
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,23
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.198
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, SISE
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 32 artarak (% 1.48 ) 4, 491
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENKAI, EPLAS, KUVVA, PLTUR, OZSUB, BTCIM, ISATR, PEGYO, ULAS, UZERB
-
16:34
GOLTS, COSMO, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
NTHOL, GEDZA, ZELOT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında