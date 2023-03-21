***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.03.2023 11:42
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 20.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 20 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Articles of Association Amendment Draft.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126651
BIST
15:104.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,70
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1019,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1020,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1926
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:101.202,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:10
|AKFYE
|14,33
|3.078.457
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.636.667
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.593.043
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.298.376
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|61.995.112
|% 8,42
|
|GLRYH
|8,41
|98.359.549
|% -9,67
|
|AKGRT
|2,65
|173.588.111
|% -8,62
|
|AVOD
|2,94
|131.956.152
|% -8,13
|
|MNDRS
|7,38
|146.084.752
|% -7,98
|
|EPLAS
|47,48
|41.813.720
|% -7,45
|
|ASTOR
|61,30
|6.750.934.582
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,36
|2.866.980.519
|% 7,64
|
|ISCTR
|14,06
|2.246.637.636
|% 0,43
|
|THYAO
|123,30
|2.071.312.799
|% -2,22
|
|KOZAL
|20,46
|1.949.449.135
|% -2,01
|
|ISCTR
|14,06
|2.246.637.636
|% 0,43
|
|EKGYO
|6,68
|831.831.052
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,30
|6.750.934.582
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,36
|2.866.980.519
|% 7,64
|
|METRO
|1,99
|191.520.802
|% 4,74
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0225
|19,0264
|% 0,11
|
|Euro
|20,5252
|20,5407
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,2389
|23,3555
|% -0,15
|
|Frank
|20,5117
|20,6352
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0488
|5,0741
|% 0,09
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-14,26
|
|Altın Gr.
|1.203
|1.203
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.120
|8.202
|-40,00
|
|Yarım
|3.981
|4.014
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.007
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,75
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,77
|