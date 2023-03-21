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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2023 11:42
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 20.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında 20 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Articles of Association Amendment Draft.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126651


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