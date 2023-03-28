SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

BIST En Aktif Hisseler17:59
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|19,1101
|19,1172
|% 0,16
|Euro
|20,7216
|20,7289
|% 0,53
|Sterlin
|23,5186
|23,6365
|% 0,57
|Frank
|20,7002
|20,8249
|% -0,31
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,44
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|7,85
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|Tam
|8.188
|8.285
|44,00
|Yarım
|4.014
|4.054
|21,00
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,09
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,66
Seans Raporu 17:59
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
- 17:59XU100 Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
- 17:59CUSAN Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
- 17:58METUR Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
- 17:57ANHYT Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem