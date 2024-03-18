***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 07.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadili için 18 Mart 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Amendment Draft.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259659BIST