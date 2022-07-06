***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan ilk derecelendirme çalışması sonucu, Şirketimizin Uzun Vadeli Kredi Notu "B", Görünümü "Durağan" olarak tespit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042697BIST