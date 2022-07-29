***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.07.2022 16:12
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049281
BIST
16:332.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 40,90
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:3317,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 17,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:3318,2322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0442
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:331.012,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.012,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:30
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.739.676
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.875.568
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.602.582
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.262.094
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,15
|42.929.108
|% -6,92
|
|DOBUR
|61,00
|11.774.209
|% -6,01
|
|THYAO
|50,15
|2.317.799.311
|% 0,91
|
|FROTO
|302,70
|1.238.801.966
|% 6,21
|
|SISE
|21,58
|1.183.979.087
|% 1,60
|
|AKBNK
|8,61
|968.602.910
|% 1,18
|
|TUPRS
|266,00
|942.805.979
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,10
|678.341.553
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|294.940.967
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,72
|716.518.969
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,61
|968.602.910
|% 1,18
|
|ODAS
|3,72
|398.424.690
|% 0,00
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9210
|17,9312
|% 0,05
|
|Euro
|18,2199
|18,2390
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,5967
|21,7050
|% -0,81
|
|Frank
|18,6405
|18,7528
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7576
|4,7814
|% -0,05
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,62
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45SMRTG
Yüzde 7.47 oranında artışla 33.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 006, 715 adet işlem
-
16:44KERVT
Yüzde 5.70 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 556, 838 adet işlem
-
16:42TMSN
Yüzde 6.39 oranında artışla 48.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 402 adet işlem
-
16:40OZKGY
Yüzde 6.68 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 109, 758 adet işlem
-
16:40OZKGY
Yüzde 6.68 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 109, 758 adet işlem