***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü373.974,96 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.09.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli60.700.000-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,18Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,42Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,45Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,93İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,2Alım Koşulları%10 Peşin, %90 Vadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.09.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırımlarda Değerlendirilmek ÜzereKarşı TarafGerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa ve Emsal DeğerlemeDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23.09.2021 - 202102328Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıİdeal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar63.200.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 23.09.2021 tarihinde Adana merkez işyerindeki mevcut arsalarına bitişik konumdaki 373.974,96 m² arsayı, yatırımlarda değerlendirilmek üzere 60.700.000-TL bedelle satın almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965073BIST