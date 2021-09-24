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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

24.09.2021 09:00



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
373.974,96 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.09.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
60.700.000-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,18
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5,42
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,45
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,93
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,2
Alım Koşulları
%10 Peşin, %90 Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırımlarda Değerlendirilmek Üzere
Karşı Taraf
Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa ve Emsal Değerleme
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23.09.2021 - 202102328
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İdeal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
63.200.000-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz 23.09.2021 tarihinde Adana merkez işyerindeki mevcut arsalarına bitişik konumdaki 373.974,96 m² arsayı, yatırımlarda değerlendirilmek üzere 60.700.000-TL bedelle satın almıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965073


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Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
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