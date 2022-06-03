***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiÜretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06.04.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli43.975.460,80 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,09Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1,96Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,16Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,62Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.05.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriAtıl durumda bulunan varlığın tarafımızca ticari olarak değerlendirilmesi - OlumluKarşı TarafINDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/04/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarNOT: Bu duyuru 27.05.2022 tarihinde yapılan açıklamanın ilgili şablondan tekrar gönderilmesine ilişkindir.Şirket Yönetim Kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında Adana Seyhan'da Şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisinin tesis, makine ve teçhizatının INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş. şirketinden 43.975.460,80 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.Sözleşme şart ve koşullarının yerine getirilmesi nedeniyle, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı ve alım işleminin tamamlandığı bilgisi kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034513BIST