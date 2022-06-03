***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
03.06.2022 13:22
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.04.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
43.975.460,80 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,09
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1,96
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,16
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,45
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,62
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.05.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Atıl durumda bulunan varlığın tarafımızca ticari olarak değerlendirilmesi - Olumlu
Karşı Taraf
INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/04/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
NOT: Bu duyuru 27.05.2022 tarihinde yapılan açıklamanın ilgili şablondan tekrar gönderilmesine ilişkindir.
Şirket Yönetim Kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında Adana Seyhan'da Şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisinin tesis, makine ve teçhizatının INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş. şirketinden 43.975.460,80 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
Sözleşme şart ve koşullarının yerine getirilmesi nedeniyle, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı ve alım işleminin tamamlandığı bilgisi kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034513
BIST