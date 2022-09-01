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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

01.09.2022 16:37
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
4.043.559,52 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.03.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
2.139.000.000-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
4,40
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
95,49
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
17,96
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
14,61
Alım Koşulları
%25 peşin ödenmiştir. %75 yılda bir olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.09.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Petrokimya Üretim Tesisi yatırımında kullanılacaktır.
Karşı Taraf
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/08/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İhale Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İhale yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan toplam 4.043.559,52 m2 yüzölçümlü  taşınmazların tapu devir işlemleri yapılmış olup arsaların şirketimize devri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059367


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DOGUB 10,46 14.690.106 % 9,99  
DURDO 35,28 28.646.435 % 9,98  
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Çeyrek 1.635 1.648 -7,00  
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Gümüş Gr. 10,40 10,42 -0,12  
B. Petrol 93,66 93,66 -1,98  
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