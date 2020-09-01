***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAdana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) Atıl durumda bulunan boş bina ve arsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü63.810 m²Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/08/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli30.000.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,37%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)3,61%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,33%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,55%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,037%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,09Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.08.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAtıl durumda bulunan varlığın elden çıkarılması-OlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı26.587.330 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiAtıl durumda bulunan varlığın işletme sermayesine dahil edilmesiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafTOWSAN KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimize ait yukarıda bilgileri verilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın 31.08.2020 tarihinde, 30.000.000 Türk Lirası bedel ile Towsan Kağıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871906BIST