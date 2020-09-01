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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

01.09.2020 09:01
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) Atıl durumda bulunan boş bina ve arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
63.810 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/08/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
30.000.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,37%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,61%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,33%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,55%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,037%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,09
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.08.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl durumda bulunan varlığın elden çıkarılması-Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
26.587.330 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Atıl durumda bulunan varlığın işletme sermayesine dahil edilmesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
TOWSAN KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimize ait yukarıda bilgileri verilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın  31.08.2020 tarihinde, 30.000.000 Türk Lirası bedel ile  Towsan Kağıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871906


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 33.176.398 % 10,00  
PKENT 1.028,50 2.851.313 % 10,00  
INTEM 21,78 6.292.209 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
SEKUR 8,71 7.655.449 % 9,97  
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Frank 8,1349 8,1839 % 0,46  
Riyal 1,9594 1,9693 % 0,33  
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11:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 21,38  
Altın Gr. 471 471 6,49  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,78 28,82 0,66  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,18  
B. Petrol 45,84 45,84 0,56  
Seans Raporu 11:45
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