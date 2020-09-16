***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
16.09.2020 15:15
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) Atıl durumda bulunan arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
64.000 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/09/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
20.500.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,23%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
2,47%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,22%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,38%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0001%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,74
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.09.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl durumda bulunan varlığın elden çıkarılması-Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
20.493.026 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Atıl durumda bulunan varlığın işletme sermayesine dahil edilmesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimize ait yukarıda bilgileri verilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) atıl durumda bulunan arsanın 16.09.2020 tarihinde, 20.500.000 Türk Lirası bedel ile Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş'ye satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875284
BIST