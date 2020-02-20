***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, yasal izinlerin alınması kaydıyla, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yurdışında Euro cinsinden 5 yıl vadeli 150 Milyon Euro'ya kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihracı için Avrupa merkezli uluslararası bir finansal kuruluşu yetkilendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820222BIST