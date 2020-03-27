***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No 9 /17-18 Çankaya / Ankara adresinde 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere irtibat bürosu açılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832966BIST