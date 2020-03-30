***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019,17.01.2020,10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Petrol-İş Sendikası kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde 10 Mart 2020 tarihinde grev kararı almış, Şirketimiz Yönetim Kurulu da aynı tarihte lokavt kararı almıştır. Söz konusu hususlar aynı tarihte Şirketimiz tarafından KAP bildirimi ile kamuya duyurulmuştur.Bugün itibarıyla Şirketimizde tüm üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Anılan grev kararı ve buna bağlı olarak alınan lokavt kararı uygulamaya konulmamıştır.İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yasal çerçevede devam etmekte olup süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Konunun yatırımcılarımız tarafından daha net anlaşılabilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833190BIST