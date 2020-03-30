***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 12:05
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019,17.01.2020,10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Petrol-İş Sendikası kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde 10 Mart 2020 tarihinde grev kararı almış, Şirketimiz Yönetim Kurulu da aynı tarihte lokavt kararı almıştır. Söz konusu hususlar aynı tarihte Şirketimiz tarafından KAP bildirimi ile kamuya duyurulmuştur.
Bugün itibarıyla Şirketimizde tüm üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Anılan grev kararı ve buna bağlı olarak alınan lokavt kararı uygulamaya konulmamıştır.
İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yasal çerçevede devam etmekte olup süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Konunun yatırımcılarımız tarafından daha net anlaşılabilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833190
BIST
15:2288.046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -79,21
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.456
En Düşük
86.815
15:226,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5763
En Düşük
6,4403
15:227,2470
En Yüksek
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|: 0,86%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2682
En Düşük
7,1420
15:22341,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,84
|Açılış
|: 341,90
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,73
|5.361.196
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.252.150
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.324.659
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.458.085
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.201
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|296.788
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.445.018
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|496.507.680
|% -2,14
|
|ASELS
|23,34
|414.944.635
|% 0,95
|
|PGSUS
|31,46
|351.745.960
|% -8,92
|
|GARAN
|8,03
|318.241.677
|% 1,90
|
|SASA
|7,94
|305.961.460
|% 9,37
|
|IHLGM
|0,95
|143.181.429
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|50.096.146
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,93
|164.875.009
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,71
|186.141.410
|% 4,63
|
|THYAO
|8,67
|496.507.680
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1261
|8,1669
|% 1,56
|
|Frank
|6,8298
|6,8709
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7428
|1,7516
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-11,45
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,97
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,54
|
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