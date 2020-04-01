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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 16:49
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık ilçesinde ÇED sürecini başlattığımız 6.800 dönüm alan ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde paylaşılan bilgi ve paylaşılan bilginin detaylarının yer aldığı internet adresi aşağıdaki gibidir.
ADANA İli YUMURTALIK, ilçesinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan PETROKİMYA ENTEGRE ÜRETİM TESİSİ VE LİMAN projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde ADANA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833886


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Sterlin 8,2692 8,3107 % 0,99  
Frank 6,8885 6,9300 % 0,50  
Riyal 1,7733 1,7822 % 1,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.593 1.594 16,48  
Altın Gr. 343 343 7,22  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,01 14,05 0,05  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 25,02 25,02 -1,33  
Seans Raporu
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