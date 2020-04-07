***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 15:25
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 13.Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları vazife taksimi sonucunda, Sayın İbrahim Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ali Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835854
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0720
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3906
En Düşük
7,2810
18:05358,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,89
|Açılış
|: 358,11
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3170
|8,3587
|% 0,66
|
|Frank
|6,9412
|6,9830
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7940
|1,8030
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-16,20
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,86
|32,86
|-0,19
|
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