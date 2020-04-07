***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin 13.Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları vazife taksimi sonucunda, Sayın İbrahim Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ali Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835854BIST