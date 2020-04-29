***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 14:35
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca Şirketimiz tarafından daha önce kamuoyuna duyurulan ve Adana ili Yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan Petrokimya yatırımımıza destek olarak mevcut üretim tesislerimizin bulunduğu Adana yerleşkemizde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton / yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841100
BIST
15:50101.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 649,79
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.406
En Düşük
100.579
15:506,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
15:507,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
15:50382,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,21
|Açılış
|: 382,71
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,15
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|138.092.350
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.355.976
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.315.147
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|1.132.568
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.596.169
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,08
|79.448.961
|% -8,53
|
|DENGE
|1,30
|731.676
|% -7,14
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,58
|1.022.456.009
|% 5,45
|
|SOKM
|11,75
|484.294.335
|% -2,89
|
|THYAO
|10,55
|371.530.237
|% -0,94
|
|GARAN
|8,37
|356.795.764
|% 0,72
|
|MPARK
|15,33
|347.496.216
|% -5,95
|
|ODAS
|1,78
|248.356.864
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,11
|141.774.683
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|123.903.939
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.823.049
|% 10,00
|
|PETKM
|3,54
|284.152.046
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6369
|8,6802
|% -0,20
|
|Frank
|7,1364
|7,1794
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,39
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,40
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,50
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,70
|
|Çeyrek
|616
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,95
|23,95
|1,21
|
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