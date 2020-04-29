***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca Şirketimiz tarafından daha önce kamuoyuna duyurulan ve Adana ili Yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan Petrokimya yatırımımıza destek olarak mevcut üretim tesislerimizin bulunduğu Adana yerleşkemizde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton / yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841100BIST