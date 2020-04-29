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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2020 14:35
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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

        Yönetim Kurulumuzca  Şirketimiz tarafından daha önce kamuoyuna duyurulan ve Adana ili Yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan Petrokimya yatırımımıza destek olarak mevcut üretim tesislerimizin bulunduğu Adana yerleşkemizde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton / yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841100


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