***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 09:02
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde kamuya açıklanan toplam yatırım bedeli yaklaşık 350.000.000 USD olan, ciroya yıllık katkısı ise 450.000.000 USD olması beklenen Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı kapsamındaki Tekstürize Tesisi tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847560
BIST
10:22105.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 66,10
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.547
En Düşük
104.751
10:226,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8264
En Düşük
6,8095
10:227,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:22377,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,97
|Açılış
|: 377,29
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.783.653
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|38.636.413
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,88
|1.951.243
|% 9,17
|
|TSGYO
|3,04
|5.237.595
|% 7,42
|
|KAPLM
|7,50
|2.765.110
|% 6,23
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.523.400
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|294.544
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|274.979.058
|% 1,29
|
|THYAO
|12,60
|186.593.653
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,17
|120.602.293
|% 2,59
|
|SASA
|10,43
|100.778.206
|% -0,48
|
|ASELS
|30,12
|99.845.593
|% 0,20
|
|TSKB
|1,05
|41.510.964
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,17
|120.602.293
|% 2,59
|
|EKGYO
|1,45
|53.147.506
|% 0,69
|
|GARAN
|7,88
|274.979.058
|% 1,29
|
|HLGYO
|1,83
|38.636.413
|% 9,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3888
|8,4309
|% 0,24
|
|Frank
|7,0586
|7,1012
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|2,08
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.521
|2.555
|5,10
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|2,50
|
|Çeyrek
|615
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,60
|35,60
|-0,43
|