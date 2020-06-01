***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 11:32
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" ithalatında son dönemde görülen artış üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına bağlı İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 30 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847986
BIST
12:01106.814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.293,22
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:016,8198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8199
En Düşük
6,7931
12:017,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:01380,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,42
|Açılış
|: 380,66
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.091
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.351.819
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.272.147
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.416.886
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.552.322
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|880.352
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,87
|552.508.539
|% 2,14
|
|EKGYO
|1,56
|450.229.188
|% 6,12
|
|GARAN
|7,92
|435.851.149
|% 1,28
|
|GSRAY
|3,54
|384.150.308
|% 4,42
|
|ASELS
|30,82
|319.249.515
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,56
|450.229.188
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,54
|384.150.308
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,35
|167.083.432
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,26
|79.756.915
|% 2,44
|
|TSKB
|1,14
|70.275.277
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4319
|8,4742
|% 0,43
|
|Frank
|7,0824
|7,1250
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8096
|1,8187
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|6,97
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.496
|22,50
|
|Tam
|2.541
|2.565
|15,50
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,30
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,05
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|0,05
|