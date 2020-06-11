***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı Polyester PET Cips ithalatında son dönemde görülen artış üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına bağlı İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 11 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850605BIST