***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 11:52
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı Polyester PET Cips ithalatında son dönemde görülen artış üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına bağlı İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 11 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850605
BIST
13:15109.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 35,13
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:156,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,7991
En Düşük
6,7686
13:157,7392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:15378,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 378,44
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.329.426
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|137.807.952
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|126.010.643
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.579.166
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,42
|10.014.587
|% -6,58
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|EKGYO
|1,97
|863.679.891
|% 1,03
|
|ASELS
|32,42
|558.896.771
|% 0,68
|
|PETKM
|3,89
|473.297.072
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|383.472.997
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,66
|368.573.875
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,97
|863.679.891
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,66
|368.573.875
|% 9,21
|
|TSKB
|1,20
|152.364.004
|% 0,84
|
|PETKM
|3,89
|473.297.072
|% 2,37
|
|ODAS
|2,06
|251.255.248
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% -0,16
|
|Frank
|7,1853
|7,2286
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8053
|1,8144
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-6,34
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.473
|-9,00
|
|Tam
|2.521
|2.542
|-9,10
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-2,60
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|-1,20
|