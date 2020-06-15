***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 10:09
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2017,29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde kamuya açıklanan yatırım bedeli yaklaşık 350.000.000 USD olan , ciroya yıllık katkısının ise 450.000.000 USD olması beklenen POY ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı kapsamında POY tesisi tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851149
BIST
12:54109.703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -132,20
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:546,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
12:547,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:54376,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,41
|Açılış
|: 377,11
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.170.539
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.604.172
|% 9,99
|
|GEDZA
|11,35
|9.580.961
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.596.410
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,76
|478.790.985
|% 4,36
|
|GUSGR
|4,40
|416.875.678
|% 5,52
|
|THYAO
|12,66
|400.764.970
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,91
|375.515.023
|% -1,04
|
|GARAN
|8,08
|313.737.630
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,91
|375.515.023
|% -1,04
|
|GUSGR
|4,40
|416.875.678
|% 5,52
|
|IHLGM
|1,54
|123.000.461
|% -1,28
|
|IEYHO
|0,79
|56.675.513
|% 5,33
|
|PETKM
|3,94
|270.907.950
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5441
|8,5869
|% 0,28
|
|Frank
|7,1608
|7,2039
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8168
|1,8259
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-15,95
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.467
|-18,50
|
|Tam
|2.518
|2.535
|-19,00
|
|Yarım
|1.227
|1.237
|-9,30
|
|Çeyrek
|614
|619
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,39
|38,39
|-0,34
|