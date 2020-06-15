***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2017,29.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde kamuya açıklanan yatırım bedeli yaklaşık 350.000.000 USD olan , ciroya yıllık katkısının ise 450.000.000 USD olması beklenen POY ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı kapsamında POY tesisi tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851149BIST