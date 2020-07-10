***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2019,17.01.2020,10.03.2020,30.03.2020,17.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Petrol-İş Sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı grev kararı yürürlükten kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858532BIST