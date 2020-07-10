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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.07.2020 08:36
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019,17.01.2020,10.03.2020,30.03.2020,17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Petrol-İş Sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı grev kararı yürürlükten kaldırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858532


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KSTUR 58,10 99.403 % 1,13  
PEGYO 1,48 54.178.291 % 0,00  
OZGYO 2,29 101.050.460 % 0,00  
PETUN 19,00 33.541.018 % 0,00  
FONET 10,11 10.887.977 % 0,00  
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Sterlin 8,6149 8,6581 % -0,13  
Frank 7,2575 7,3012 % -0,19  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,04  
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Altın Ons 1.796 1.797 -6,76  
Altın Gr. 397 397 -1,08  
Cumhuriyet 2.578 2.600 -5,00  
Tam 2.653 2.668 -5,00  
Yarım 1.289 1.305 -2,50  
Çeyrek 644 653 -1,30  
Gümüş.Ons 18,52 18,57 -0,15  
Gümüş Gr. 4,09 4,11 -0,02  
B. Petrol 41,78 41,78 -0,57  
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