***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 08:36
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019,17.01.2020,10.03.2020,30.03.2020,17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Petrol-İş Sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı grev kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858532
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
0
En Düşük
0
18:056,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
18:057,7328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
18:05396,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,43
|Açılış
|: 396,52
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|58,10
|99.403
|% 1,13
|
|PEGYO
|1,48
|54.178.291
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,29
|101.050.460
|% 0,00
|
|PETUN
|19,00
|33.541.018
|% 0,00
|
|FONET
|10,11
|10.887.977
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,48
|54.178.291
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,29
|101.050.460
|% 0,00
|
|PETUN
|19,00
|33.541.018
|% 0,00
|
|FONET
|10,11
|10.887.977
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,00
|28.609.911
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,00
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6149
|8,6581
|% -0,13
|
|Frank
|7,2575
|7,3012
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-6,76
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.600
|-5,00
|
|Tam
|2.653
|2.668
|-5,00
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,50
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,57
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|-0,57
|