***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 08:30
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVISTA İLE LİSANS SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı görüşmeleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda şirketimiz ile Amerikan Invista (Koch Industries) arasında lisans ve teknik hizmet anlaşması imzalanmıştır.
Yumurtalık arazisi ile ilgili görüşmeler de devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871182
BIST
10:431.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:437,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:438,7340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:43456,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,32
|Açılış
|: 456,12
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:43
|INTEM
|15,73
|3.166.711
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.531.614
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.337.916
|% 9,82
|
|DGGYO
|12,56
|17.285.252
|% -7,24
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,42
|333.660.884
|% -4,22
|
|SISE
|6,13
|242.404.788
|% 2,51
|
|PETKM
|4,14
|184.097.743
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,38
|156.489.070
|% 2,41
|
|GARAN
|6,79
|146.656.398
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,88
|103.252.988
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|96.832.524
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|184.097.743
|% 0,73
|
|SISE
|6,13
|242.404.788
|% 2,51
|
|TSKB
|1,11
|32.314.134
|% 0,00
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3859
|7,3900
|% 0,00
|
|Euro
|8,7272
|8,7340
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7018
|9,7505
|% 0,06
|
|Frank
|8,0995
|8,1483
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,05
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,14
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
Seans Raporu
10:43
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10:58KAPLM
Yüzde 4.30 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 081 adet işlem
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 98 artarak (% 0.08 ) 1, 237
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10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, YKBNK
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10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, MRDIN, SISE
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10:57XU100
Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 2, 877.00 milyon TL de