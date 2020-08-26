***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarINVISTA İLE LİSANS SÖZLEŞMESİ İMZALANMASIDaha önce kamuoyuna duyurduğumuz yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı görüşmeleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda şirketimiz ile Amerikan Invista (Koch Industries) arasında lisans ve teknik hizmet anlaşması imzalanmıştır.Yumurtalık arazisi ile ilgili görüşmeler de devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871182BIST