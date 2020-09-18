***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2020 09:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2017,16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deneme üretimlerine başlandığını 16 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Pet Tesisimizde (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) bugün itibarıyla 500 ton/gün birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875541
BIST
11:561.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
11:567,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5686
En Düşük
7,5327
11:568,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
11:56475,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,73
|Açılış
|: 475,45
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,67
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler11:56
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|2.477.307
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,25
|802.154.303
|% 3,50
|
|PETKM
|4,43
|382.031.087
|% 1,37
|
|AVOD
|4,24
|218.214.465
|% -4,50
|
|HLGYO
|2,52
|206.404.350
|% 4,13
|
|SASA
|16,96
|161.465.676
|% 1,80
|
|KRDMD
|3,25
|802.154.303
|% 3,50
|
|PETKM
|4,43
|382.031.087
|% 1,37
|
|HLGYO
|2,52
|206.404.350
|% 4,13
|
|AVOD
|4,24
|218.214.465
|% -4,50
|
|IHLAS
|1,07
|51.350.667
|% 0,94
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5650
|7,5686
|% 0,29
|
|Euro
|8,9717
|8,9779
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7924
|9,8415
|% 0,33
|
|Frank
|8,2941
|8,3441
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0102
|2,0203
|% 0,23
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|11,27
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,05
|