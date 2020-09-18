***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2017,16.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeneme üretimlerine başlandığını 16 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Pet Tesisimizde (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) bugün itibarıyla 500 ton/gün birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875541BIST