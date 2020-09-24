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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.09.2020 14:19
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020,26.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında şirketimiz ile Wood Amec Foster Wheeler Iberica S.L.U. arasında PTA Prosesi Yardımcı İşletmeler ve Altyapı Dizayn Çalışmaları ve Müşavirlik Hizmetleri anlaşması, CTCI Corporation-Taiwan arasında ise Mühendislik Hizmetleri anlaşması imzalanmıştır.
Yumurtalık arazisi ile ilgili görüşmeler de devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876445


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HURGZ 2,20 7.879.265 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.139.286 % 10,00  
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Tam 3.019 3.097 -48,26  
Yarım 1.459 1.498 -23,35  
Çeyrek 732 749 -11,68  
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Gümüş Gr. 5,44 5,45 -0,19  
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