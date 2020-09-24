***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 14:19
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020,26.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında şirketimiz ile Wood Amec Foster Wheeler Iberica S.L.U. arasında PTA Prosesi Yardımcı İşletmeler ve Altyapı Dizayn Çalışmaları ve Müşavirlik Hizmetleri anlaşması, CTCI Corporation-Taiwan arasında ise Mühendislik Hizmetleri anlaşması imzalanmıştır.
Yumurtalık arazisi ile ilgili görüşmeler de devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876445
BIST
15:331.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 14,03
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:337,6365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0644
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:338,8947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0814
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:33456,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,89
|Açılış
|: 456,74
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:33
|BRYAT
|148,50
|59.434.970
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.879.265
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.139.286
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.192.774
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.603.732
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,94
|2.406.543.962
|% 5,47
|
|SISE
|6,82
|1.023.800.498
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|805.746.236
|% -0,61
|
|AKBNK
|4,98
|667.918.774
|% 4,62
|
|YKBNK
|2,11
|552.727.149
|% 4,46
|
|GARAN
|6,94
|2.406.543.962
|% 5,47
|
|YKBNK
|2,11
|552.727.149
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,27
|805.746.236
|% -0,61
|
|ADESE
|2,40
|445.704.589
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,57
|269.661.683
|% 1,95
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6346
|7,6365
|% -0,84
|
|Euro
|8,8859
|8,8947
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,7156
|9,7643
|% -0,61
|
|Frank
|8,2191
|8,2686
|% -1,04
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% -0,88
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-4,84
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.019
|3.097
|-48,26
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,35
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,68
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,19
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|
Seans Raporu
15:33
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15:42IZFAS
Yüzde 5.98 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 595 adet işlem
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15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, EKGYO
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15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 35 artarak (% 1.52 ) 1, 025
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, UZERB, SUMAS, BMELK, TKURU, UFUK, SKBNK, VANGD, BRKO, YONGA
-
15:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, EMNIS, MMCAS, MEGAP, MERIT, COSMO, MEGAP, ARTI