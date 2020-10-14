***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzca bugün yapılan toplantıda, şirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Mustafa Kemal Öz'ün 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren Şirket Genel Müdürü olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881517BIST