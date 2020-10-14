***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 13:43
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzca bugün yapılan toplantıda, şirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Mustafa Kemal Öz'ün 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren Şirket Genel Müdürü olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881517
BIST
15:271.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:277,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:279,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:27486,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,80
|Açılış
|: 486,34
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,53
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:25
|TRCAS
|5,28
|127.851.623
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.022.082
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.479.904
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.411.676
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.559.952
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|4.777.808.476
|% 5,29
|
|TUPRS
|83,65
|2.175.746.639
|% 4,30
|
|ODAS
|3,71
|1.665.543.951
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.328.076.380
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|722.539.615
|% 0,00
|
|PETKM
|4,78
|4.777.808.476
|% 5,29
|
|ODAS
|3,71
|1.665.543.951
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.328.076.380
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,89
|591.290.137
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.071.960
|% 3,51
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9318
|7,9366
|% 0,22
|
|Euro
|9,3305
|9,3387
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2914
|10,3430
|% 0,77
|
|Frank
|8,6585
|8,7106
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|26,55
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|12,85
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,10
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:36ESEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 227 adet işlem
-
15:34EGEEN
Yüzde 4.22 oranında artışla 807.70 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 473 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 39 artarak (% 0.50 ) 1, 074
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, OZBAL, ATSYH, POLTK, PEGYO, EUYO, IZTAR, MERIT, CELHA, TRCAS
-
15:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, IDGYO, VANGD, UZERB, YAPRK, BASCM, SELGD, COSMO, DIRIT, AVOD