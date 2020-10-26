***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 09:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020,21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POY İplik Üretim Tesislerimizde bugün itibarıyla 1.000 ton/gün (tam kapasite) birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883499
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
0
En Düşük
0
18:058,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9610
|
8,0078
En Düşük
7,9313
18:059,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3950
|
9,4851
En Düşük
9,4241
18:05487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
488,15
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,21
|3.037.521
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,08
|125.832.634
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,08
|590.889
|% -6,06
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|ESEN
|18,32
|186.859.135
|% 0,00
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% 0,00
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9969
|8,0013
|% 0,43
|
|Euro
|9,4655
|9,4843
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,3692
|10,4212
|% 0,07
|
|Frank
|8,7888
|8,8418
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1229
|2,1335
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-5,04
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.257
|-13,00
|
|Tam
|3.211
|3.290
|26,05
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|12,60
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS