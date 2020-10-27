***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2017,16.09.2020,18.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPet Tesisimizde (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi)bugün itibarıyla 900 ton/gün (tam kapasite) birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884274BIST