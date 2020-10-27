***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 11:31
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2017,16.09.2020,18.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pet Tesisimizde (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi)bugün itibarıyla 900 ton/gün (tam kapasite) birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884274
BIST
12:121.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:128,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:129,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0920
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:12498,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,99
|Açılış
|: 498,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:12
|GLRYH
|17,49
|21.521.103
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.656.888
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.553.805
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.302.572
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|855.538.660
|% 4,69
|
|GARAN
|6,84
|449.295.168
|% 1,03
|
|SISE
|6,40
|444.837.905
|% 1,59
|
|ECILC
|7,40
|366.767.805
|% 0,27
|
|DEVA
|24,34
|299.841.624
|% -1,46
|
|TSKB
|2,01
|855.538.660
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,76
|282.152.649
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,66
|190.053.593
|% -1,19
|
|ODAS
|2,94
|276.878.848
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,27
|294.988.408
|% -1,80
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1527
|8,1580
|% 0,92
|
|Euro
|9,6378
|9,6442
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,5906
|10,6437
|% 0,89
|
|Frank
|8,9498
|9,0037
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,97
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-2,19
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|21,46
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|10,39
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|0,14
|
Seans Raporu
12:12
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12:26SNKRN
Yüzde -9.70 oranında düşüşle 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 683 adet işlem
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12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, MGROS, TAVHL
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12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.05 ) 1, 034
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, LINK, ROYAL, EUYO, PKENT, MARTI, RTALB, GLRYH, OSMEN, KONTR
-
12:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUKYO, ALMAD, SODSN, BEYAZ, EGCYH, DENGE, BASCM, KLGYO, MMCAS, AVOD