***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020,13.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında şirketimiz ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.Yatırımın 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi hedeflenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889484BIST