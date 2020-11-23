***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 09:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020,13.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında şirketimiz ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.
Yatırımın 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi hedeflenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889484
BIST
12:141.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:147,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,1593
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:149,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2018
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:14467,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 9,04
|Açılış
|: 468,03
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:14
|EGEEN
|1.557,00
|161.048.905
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.395
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|GARAN
|9,31
|968.168.603
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|612.292.418
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|244.950.054
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,05
|332.144.175
|% -1,29
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7712
|7,7783
|% 2,09
|
|Euro
|9,2261
|9,2435
|% 2,23
|
|Sterlin
|10,3729
|10,4250
|% 2,72
|
|Frank
|8,5123
|8,5636
|% 2,22
|
|Riyal
|2,0687
|2,0791
|% 2,13
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-2,80
|
|Altın Gr.
|469
|469
|9,77
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|47,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|48,25
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|23,34
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,67
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|0,99
|
Seans Raporu
12:14
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 87 artarak (% 0.49 ) 1, 205
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, BALAT, IZTAR, TACTR, HLGYO, GLRYH, MTRYO, YAPRK, GUBRF, PKENT
-
12:29
BAKAB, BMELK, DITAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
ISKUR, UZERB, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında