***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 13:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020,13.11.2020,23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PTA YATIRIMI KAPSAMINDA ANLAŞMA İMZALANMASI
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, SASA Adana yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında şirketimiz ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan sözleşme bugün taraflarca imzalanmıştır.
Yatırımın 2023 yılının Şubat ayında devreye girmesi hedeflenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909058
BIST
14:241.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:247,0439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
14:248,5585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:24417,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,82
|Açılış
|: 417,05
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:24
|IDEAS
|29,92
|13.570.567
|% 10,00
|
|NIBAS
|31,06
|30.109.446
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.719.678
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|UTPYA
|36,90
|50.751.386
|% -10,00
|
|TGSAS
|32,26
|29.377.360
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,30
|823.447.046
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,61
|763.234.818
|% -0,76
|
|SASA
|31,04
|701.728.203
|% 3,60
|
|PETKM
|5,19
|673.290.897
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,57
|504.771.368
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,61
|763.234.818
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,57
|504.771.368
|% 1,71
|
|PETKM
|5,19
|673.290.897
|% 1,37
|
|MAKTK
|4,26
|316.158.371
|% 6,23
|
|KARSN
|5,01
|358.507.612
|% 4,16
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0411
|7,0439
|% -0,20
|
|Euro
|8,5538
|8,5585
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7082
|9,7569
|% -0,21
|
|Frank
|7,8792
|7,9267
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% -0,16
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,75
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-13,54
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-6,55
|
|Çeyrek
|670
|685
|-3,27
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 07 artarak (% 0.13 ) 1, 648
-
14:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, TRKCM
-
14:37XU100
Endeks 1, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 13, 006.00 milyon TL de
-
14:37YESIL
Yüzde 9.99 oranında artışla 220.20 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 555 adet işlem
-
14:36ESEN
Yüzde 7.64 oranında artışla 41.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 131, 843 adet işlem