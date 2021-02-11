***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020,13.11.2020,23.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPTA YATIRIMI KAPSAMINDA ANLAŞMA İMZALANMASIDaha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, SASA Adana yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında şirketimiz ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan sözleşme bugün taraflarca imzalanmıştır.Yatırımın 2023 yılının Şubat ayında devreye girmesi hedeflenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909058BIST