Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.02.2021 13:00



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020,13.11.2020,23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PTA YATIRIMI KAPSAMINDA ANLAŞMA İMZALANMASI
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, SASA Adana yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında şirketimiz ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan sözleşme bugün taraflarca imzalanmıştır.
Yatırımın 2023 yılının Şubat ayında devreye girmesi hedeflenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909058


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:241.555
Değişim :  0,52% |  8,02
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.558 En Düşük
1.544
BIST En Aktif Hisseler14:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 29,92 13.570.567 % 10,00  
NIBAS 31,06 30.109.446 % 9,99  
YESIL 220,20 15.719.678 % 9,99  
DIRIT 10,80 3.624.556 % 9,98  
MAALT 285,70 4.962.120 % 9,97  
daha fazla
14:24 Alış Satış %  
Dolar 7,0411 7,0439 % -0,20  
Euro 8,5538 8,5585 % 0,02  
Sterlin 9,7082 9,7569 % -0,21  
Frank 7,8792 7,9267 % -0,18  
Riyal 1,8725 1,8819 % -0,16  
daha fazla
14:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -1,75  
Altın Gr. 417 417 -0,54  
Cumhuriyet 2.775 2.817 -15,00  
Tam 2.762 2.832 -13,54  
Yarım 1.335 1.370 -6,55  
Çeyrek 670 685 -3,27  
Gümüş.Ons 27,10 27,13 0,11  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,02  
B. Petrol 61,12 61,12 -0,35  
Seans Raporu 14:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru