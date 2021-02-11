***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 15:19
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2019,01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUMURTALIK PETROKİMYA YATIRIMI HAKKINDA
Şirketimiz daha önce, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık ilçesinde yer alan yaklaşık 6.800 dönümlük alanda şirketimizin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips tesisleri ve Liman yapımını içeren toplam 11,8 milyar dolarlık yatırım kararını kamuoyu ile paylaşmıştı.
Bu yatırıma ilişkin yer tahsisi talebimizle ilgili olarak arsanın şirketimizce satın alma, tahsis veya kiralanması hususuna yönelik olarak görüşmelerimiz devam etmektedir.
Bu hususlarla ilgili ilerleyen aşamalardaki gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909073
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05416,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,63
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.073.286
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|134.424.883
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.403.362
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|31.320.879
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.590.056
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|77.922.644
|% -10,00
|
|TGSAS
|32,26
|45.435.690
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|DITAS
|47,50
|75.329.152
|% -8,39
|
|DZGYO
|5,72
|17.369.297
|% -6,54
|
|KOZAL
|137,00
|1.917.053.565
|% 0,15
|
|SISE
|7,76
|1.616.701.757
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|KOZAA
|18,00
|1.175.854.833
|% 6,13
|
|GARAN
|9,95
|1.117.994.395
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,57
|1.069.649.965
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|PETKM
|5,09
|1.090.174.880
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.616.701.757
|% 0,78
|
|KARSN
|5,05
|887.567.709
|% 4,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0288
|7,0326
|% -0,36
|
|Euro
|8,5458
|8,5528
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,6829
|9,7314
|% -0,47
|
|Frank
|7,8633
|7,9107
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8678
|1,8772
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-2,16
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,47
|61,47
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında