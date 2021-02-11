***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2019,01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYUMURTALIK PETROKİMYA YATIRIMI HAKKINDAŞirketimiz daha önce, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık ilçesinde yer alan yaklaşık 6.800 dönümlük alanda şirketimizin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips tesisleri ve Liman yapımını içeren toplam 11,8 milyar dolarlık yatırım kararını kamuoyu ile paylaşmıştı.Bu yatırıma ilişkin yer tahsisi talebimizle ilgili olarak arsanın şirketimizce satın alma, tahsis veya kiralanması hususuna yönelik olarak görüşmelerimiz devam etmektedir.Bu hususlarla ilgili ilerleyen aşamalardaki gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909073BIST