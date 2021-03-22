***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 09:00
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 330 Milyon USD olan, yıllık 367.500 ton kapasiteli Elyaf Üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon USD civarında olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919556
BIST
13:201.407
En Yüksek
|Değişim
|: -7,99%
|| -122,20
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:207,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 9,24%
|| 0,6667
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:209,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 9,55%
|| 0,8205
|Açılış
|: 9,2300
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|Önceki Kapanış
|: 8,8400
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10,0838
En Düşük
9,1509
13:20438,10
En Yüksek
|Değişim
|: 8,22%
|| 33,27
|Açılış
|: 438,10
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|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:20
|TRILC
|31,32
|105.186.134
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,27
|11.741.438
|% 9,83
|
|ARSAN
|10,84
|61.541.108
|% 7,01
|
|BJKAS
|6,21
|338.616.278
|% 5,43
|
|DOGUB
|5,38
|5.399.603
|% 3,07
|
|KATMR
|3,69
|26.159.371
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,12
|6.004.824
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|32.878.518
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|8.234.874
|% -10,00
|
|INTEM
|41,40
|1.244.097
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.103.051.877
|% -9,93
|
|FROTO
|213,90
|679.438.980
|% -6,35
|
|THYAO
|12,56
|586.282.763
|% -8,92
|
|SISE
|7,07
|501.435.422
|% -8,18
|
|EREGL
|14,74
|499.127.478
|% -9,79
|
|GARAN
|7,98
|1.103.051.877
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|248.718.506
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|210.307.784
|% -9,43
|
|PETKM
|5,45
|449.805.404
|% -9,92
|
|SISE
|7,07
|501.435.422
|% -8,18
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8715
|7,8798
|% 9,24
|
|Euro
|9,3805
|9,4108
|% 9,55
|
|Sterlin
|10,8660
|10,9205
|% 8,95
|
|Frank
|8,4507
|8,5016
|% 9,30
|
|Riyal
|2,0900
|2,1005
|% 9,01
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-12,06
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,68
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,30
|