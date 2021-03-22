Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2021 09:00



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 330 Milyon USD olan, yıllık 367.500 ton kapasiteli Elyaf Üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon USD civarında olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919556


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:201.407
Değişim :  -7,99% |  -122,20
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.492 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler13:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 31,32 105.186.134 % 9,97  
AVHOL 9,27 11.741.438 % 9,83  
ARSAN 10,84 61.541.108 % 7,01  
BJKAS 6,21 338.616.278 % 5,43  
DOGUB 5,38 5.399.603 % 3,07  
daha fazla
13:20 Alış Satış %  
Dolar 7,8715 7,8798 % 9,24  
Euro 9,3805 9,4108 % 9,55  
Sterlin 10,8660 10,9205 % 8,95  
Frank 8,4507 8,5016 % 9,30  
Riyal 2,0900 2,1005 % 9,01  
daha fazla
13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 -12,06  
Altın Gr. 438 439 33,68  
Cumhuriyet 2.872 2.916 100,00  
Tam 2.856 2.930 98,35  
Yarım 1.380 1.417 47,58  
Çeyrek 692 709 23,79  
Gümüş.Ons 25,60 25,64 -0,62  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,38  
B. Petrol 64,25 64,25 -0,30  
Seans Raporu 13:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru