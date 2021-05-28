***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzca yatırım bedeli tahmini 400 Milyon USD olan, yıllık 350.000 ton kapasiteli Poy Üretim Tesisi yatırım kararı alınmış olup, yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısının yaklaşık 525 milyon USD civarında olması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938572BIST