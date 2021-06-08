***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurt dışında Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına yönelik verilen yetki ve bu amaçla yapılacak toplantılara ilişkin duyuru ektedir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940966BIST