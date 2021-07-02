***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 08:59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945606
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6925
En Düşük
8,6441
18:0510,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
18:05496,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,79
|Açılış
|: 496,92
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,01
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6848
|8,6892
|% 0,45
|
|Euro
|10,2798
|10,2899
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9186
|11,9784
|% 0,43
|
|Frank
|9,3431
|9,3994
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,66
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|-0,07
|