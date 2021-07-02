***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020,26.08.2020,24.09.2020,13.11.2020,23.11.2020,11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdana'daki PTA yatırımının finansmanı için JP Morgan Chase Bank NA, Londra Şubesi ile şirketimiz arasında, JP Morgan Chase Bank NA, Londra Şubesi'nin birincil lider düzenleyici olarak yetkilendirildiği, CESCE (İspanyol İhracat Kredi Sigorta Şirketi) destekli, 350 milyon dolar karşılığı Euro kadar (nihai miktar CESCE'nin uygunluk gerekliliklerine tabi olmak üzere), 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli olması beklenen kredi temini için yetkilendirme anlaşması imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945606BIST