***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ N2020/4) ile açılan soruşturma sonucunda 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)" ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.24/8/2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ithalatta uygulanacak ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.İlgili Cumhurbaşkanı Kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-1.pdf adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960189BIST