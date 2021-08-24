***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 14:11
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ N2020/4) ile açılan soruşturma sonucunda 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)" ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.
24/8/2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ithalatta uygulanacak ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.
İlgili Cumhurbaşkanı Kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-1.pdf adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960189
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
|: 1.466
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1.471
En Düşük
1.452
18:058,3842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,4180
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8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8619
En Yüksek
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|: -0,32%
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|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
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9,9110
En Düşük
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|: 486,76
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488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
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|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
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|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|KRONT
|34,24
|94.015.477
|% -9,18
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KOZAL
|104,40
|307.718.821
|% -1,60
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|GENIL
|15,02
|281.864.996
|% -5,48
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|PEKGY
|0,95
|27.531.639
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,25
|42.958.385
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3814
|8,3842
|% -0,15
|
|Euro
|9,8571
|9,8619
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,4683
|11,5258
|% -0,21
|
|Frank
|9,1306
|9,1856
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-14,52
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
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|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,29
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