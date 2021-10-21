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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2021 11:13



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 21 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 500.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971655


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Altın Gr. 533 533 5,04  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.505 3.593 22,20  
Yarım 1.694 1.738 10,74  
Çeyrek 850 869 5,37  
Gümüş.Ons 24,20 24,24 -0,07  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 0,04  
B. Petrol 85,32 85,32 -0,50  
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