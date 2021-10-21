***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 11:13
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 500.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971655
BIST
12:021.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
12:029,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2922
En Düşük
9,1938
12:0210,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1054
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8556
En Düşük
10,7257
12:02532,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,08
|Açılış
|: 532,87
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
533,05
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler12:02
|HLGYO
|2,62
|36.413.415
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,71
|71.261.993
|% 7,55
|
|OLMK
|7,57
|5.878.046
|% 7,53
|
|OYLUM
|7,79
|3.530.547
|% 6,71
|
|ATAGY
|4,15
|2.157.016
|% 6,68
|
|FADE
|8,69
|169.645.940
|% -9,01
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,40
|66.121.495
|% -7,39
|
|TLMAN
|29,56
|24.229.109
|% -5,50
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,04
|671.301.200
|% -0,77
|
|SASA
|27,56
|559.103.551
|% 1,32
|
|THYAO
|13,80
|514.611.682
|% 0,00
|
|FROTO
|182,00
|451.647.693
|% 2,94
|
|PETKM
|6,23
|276.599.485
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,93
|269.809.558
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,47
|214.179.694
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|671.301.200
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,58
|104.666.608
|% 5,33
|
|PETKM
|6,23
|276.599.485
|% 0,97
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2881
|9,2922
|% 0,87
|
|Euro
|10,8250
|10,8556
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,7688
|12,8328
|% 0,58
|
|Frank
|10,0469
|10,1074
|% 0,64
|
|Riyal
|2,4661
|2,4784
|% 0,72
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,79
|
|Altın Gr.
|533
|533
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|22,20
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|10,74
|
|Çeyrek
|850
|869
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|-0,50
|