***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2022 09:35
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Adana ili Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesinde yapılması planlanan "İlave Polimer Cips ve Polyester Üretim Tesisleri ve Yardımcı Tesisler (Atıksu Arıtma Tesisi, Depolama ve Isıl Güç ) Kapasite Artışı Projesi" ile ilgili olarak yaptığımız ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvurumuz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995245
BIST
15:192.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,80
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
2.013
15:1913,3598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0652
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
15:1915,1564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0872
|Açılış
|: 15,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
15:19787,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -8,02
|Açılış
|: 787,74
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler15:17
|RODRG
|19,36
|1.690.503
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|97.610.406
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.386.128
|% 9,97
|
|EDATA
|21,98
|10.255.732
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,77
|1.544.753
|% 9,90
|
|UZERB
|66,00
|1.444.476
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.190.661
|% -9,88
|
|ANELE
|2,24
|52.822.111
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,55
|71.539
|% -6,93
|
|KUTPO
|86,15
|89.367.607
|% -6,31
|
|KRDMD
|12,62
|3.168.465.378
|% 2,60
|
|THYAO
|28,30
|2.733.983.869
|% 3,28
|
|GARAN
|11,97
|2.553.739.744
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,07
|2.453.000.640
|% -0,97
|
|PETKM
|8,97
|1.919.031.856
|% -2,29
|
|YKBNK
|4,07
|2.453.000.640
|% -0,97
|
|KRDMD
|12,62
|3.168.465.378
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,42
|593.440.657
|% -2,02
|
|GARAN
|11,97
|2.553.739.744
|% -0,50
|
|PETKM
|8,97
|1.919.031.856
|% -2,29
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3508
|13,3627
|% -0,46
|
|Euro
|15,1446
|15,1659
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,0885
|18,1792
|% -0,80
|
|Frank
|14,5070
|14,5944
|% -0,70
|
|Riyal
|3,5442
|3,5620
|% -0,70
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-6,14
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|5.231
|5.310
|-44,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|-38,97
|
|Yarım
|2.516
|2.584
|-18,85
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,11
|88,11
|-0,33
|