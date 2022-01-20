***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdana ili Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesinde yapılması planlanan "İlave Polimer Cips ve Polyester Üretim Tesisleri ve Yardımcı Tesisler (Atıksu Arıtma Tesisi, Depolama ve Isıl Güç ) Kapasite Artışı Projesi" ile ilgili olarak yaptığımız ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvurumuz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995245BIST