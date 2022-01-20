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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2022 09:35
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Adana ili Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesinde yapılması planlanan "İlave Polimer Cips ve Polyester Üretim Tesisleri ve Yardımcı Tesisler (Atıksu Arıtma Tesisi, Depolama ve Isıl Güç ) Kapasite Artışı Projesi" ile ilgili olarak yaptığımız ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvurumuz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995245


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EDATA 21,98 10.255.732 % 9,95  
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Tam 5.205 5.341 -38,97  
Yarım 2.516 2.584 -18,85  
Çeyrek 1.262 1.292 -9,42  
Gümüş.Ons 24,13 24,15 -0,04  
Gümüş Gr. 10,37 10,38 -0,06  
B. Petrol 88,11 88,11 -0,33  
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