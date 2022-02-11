***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2022 14:53
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.02.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz nezdinde yürütülen Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını kapsamında aşağıda yer alan politikaların onaylanmasına karar verilmiştir. 1.ÇATIŞMA MİNERALLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN POLİTİKA 2.ÇEREZ POLİTİKASI 3.ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI 4.ÇEVRE POLİTİKASI 5.GİZLİLİK POLİTİKASI 6.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ POLİTİKASI 7.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 8.KURUMSAL İLETİŞİM/ŞİKÂYET/ÖNERİ POLİTİKASI 9.KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI 10.SASA İŞ ETİĞİ KURALLARI VE POLİTİKALARI 11.SASA İNSAN HAKLARI POLİTİKASI 12.SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 13.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 14.TEDARİKÇİ ÇEŞİTLİLİĞİ POLİTİKASI 15.TOPLULUK İLİŞKİLERİ POLİTİKASI 16.YEŞİL SATIN ALMA POLİTİKASI 17.SASA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 18.TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Politikalarımızın tamamına internet sitemiz üzerinden aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşılması mümkündür. https://sasa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalari
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001071
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0137
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1040
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,2812
18:05808,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 14,94
|Açılış
|: 808,55
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
810,84
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4968
|13,5014
|% -0,10
|
|Euro
|15,3083
|15,3606
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,2469
|18,3384
|% -0,09
|
|Frank
|14,5506
|14,6382
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5887
|3,6067
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|34,50
|
|Altın Gr.
|808
|809
|14,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|3,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
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17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında