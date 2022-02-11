***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 10.02.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz nezdinde yürütülen Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını kapsamında aşağıda yer alan politikaların onaylanmasına karar verilmiştir. 1.ÇATIŞMA MİNERALLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN POLİTİKA 2.ÇEREZ POLİTİKASI 3.ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI 4.ÇEVRE POLİTİKASI 5.GİZLİLİK POLİTİKASI 6.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ POLİTİKASI 7.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 8.KURUMSAL İLETİŞİM/ŞİKÂYET/ÖNERİ POLİTİKASI 9.KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI 10.SASA İŞ ETİĞİ KURALLARI VE POLİTİKALARI 11.SASA İNSAN HAKLARI POLİTİKASI 12.SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 13.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 14.TEDARİKÇİ ÇEŞİTLİLİĞİ POLİTİKASI 15.TOPLULUK İLİŞKİLERİ POLİTİKASI 16.YEŞİL SATIN ALMA POLİTİKASI 17.SASA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 18.TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Politikalarımızın tamamına internet sitemiz üzerinden aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşılması mümkündür. https://sasa.com.tr/surdurulebilirlik/csy-politikalarihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001071BIST