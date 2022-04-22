***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası bağımsız denetçi kuruluş Sustainalytics'in Şirketimiz nezdinde yürüttüğü Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performans çalışması sonucunda, ÇSY Risk Puanımız 23,1 (orta dereceli risk) olarak tespit edilmiştir.Risk derecelendirmemiz, kapsamlı çerçeve ölçeğinde gerçekleştirilmiş olup Şirketimiz tespit edilen ÇSY Risk Puanı ile risk derecelendirmesi yapılmış 463 kimyasal üretici firma arasında 35. sırada yer almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023012BIST