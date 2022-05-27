***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 11:41
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında Adana Seyhan'da Şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisinin tesis, makine ve teçhizatının INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş. şirketinden 43.975.460,80 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
Sözleşme şart ve koşullarının yerine getirilmesi nedeniyle, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı ve alım işleminin tamamlandığı bilgisi kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032887
BIST
16:042.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,32
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
16:0416,3388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,3123
16:0417,5045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0551
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4828
16:04977,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,98
|Açılış
|: 977,58
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:02
|HATEK
|21,34
|42.453.482
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.734.137
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|301.322.337
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,87
|189.490.852
|% 7,69
|
|KARSN
|6,86
|2.301.228.036
|% 7,19
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|375.798.208
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,56
|55.950.875
|% -5,41
|
|NUGYO
|4,73
|122.919.876
|% -5,40
|
|THYAO
|44,84
|3.740.706.164
|% 0,85
|
|KARSN
|6,86
|2.301.228.036
|% 7,19
|
|EREGL
|32,94
|1.615.609.686
|% 1,60
|
|KRDMD
|14,61
|1.450.307.305
|% -0,27
|
|SISE
|20,48
|1.277.209.949
|% -2,01
|
|KARSN
|6,86
|2.301.228.036
|% 7,19
|
|AKFGY
|2,74
|375.798.208
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|504.391.800
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,49
|585.156.442
|% -1,32
|
|HALKB
|5,64
|702.615.271
|% 1,99
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3319
|16,3416
|% -0,04
|
|Euro
|17,4905
|17,5137
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,6159
|20,7193
|% 0,34
|
|Frank
|17,0284
|17,1310
|% 0,30
|
|Riyal
|4,3531
|4,3749
|% 0,20
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,31
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,43
|
Seans Raporu
16:02
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16:16NUGYO
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 087, 509 adet işlem
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Endeks 2, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 27, 641.00 milyon TL de
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16:13NUGYO
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 009, 651 adet işlem
-
16:12IMASM
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 46.10 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 838 adet işlem
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16:11PRKAB
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 836 adet işlem