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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2022 11:41
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında Adana Seyhan'da Şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisinin tesis, makine ve teçhizatının  INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş. şirketinden 43.975.460,80 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
Sözleşme şart ve koşullarının yerine getirilmesi nedeniyle, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı ve alım işleminin tamamlandığı bilgisi kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032887


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Tam 6.462 6.625 31,31  
Yarım 3.123 3.205 15,14  
Çeyrek 1.567 1.602 7,57  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,16  
B. Petrol 114 114 -0,43  
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