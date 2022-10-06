***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6 Ekim 2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerinin 2022 yılı Ağustos ayı içinde Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin karşılanmasında kullanılmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.08.2022 tarihli yazılı izinleri kapsamın