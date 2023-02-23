***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün itibarıyla Şirketimizin hâkim ortağı ve bağlı ortaklıklarının 2.302.591.217 TL şirket çıkarılmış sermayesi içindeki payı1) Erdemoğlu Holding A.Ş. 'nin %60,99,2) Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %13,25,3) Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.'nin %7,56 olmak üzeretoplam %81,80'dir. En son gerçekleştirilen sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen payların hesaplara geçtiği 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu oranlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.Şirketimiz hâkim ortağı ve iştirakleri ve/veya bunlarla ilişkili kişileri tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve KAP üzerinden duyurulan 2.500.000 lot satış işleminden sonra Borsada herhangi bir SASA pay alım satım işlemi gerçekleştirilmemiş olup işlem yapılması durumunda sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak daha önce de açıklandığı üzere KAP üzerinden kamuya duyurulacaktır.Son günlerde Yatırımcı İlişkileri Birimimize yöneltilen sorular çerçevesinde işbu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116212BIST