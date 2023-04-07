***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 18:19
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 13.Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları vazife taksimi sonucunda, Sayın İbrahim Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ali Erdemoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133987
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|TMPOL
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|KSTUR
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|POLTK
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|DITAS
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|ASTOR
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|
|EREGL
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|EKGYO
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|% 4,37
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|KOZAL
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|% 0,93
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|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2411
|19,2550
|% 0,02
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|Euro
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|21,0056
|% -0,13
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|Frank
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|
|Riyal
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|5,1391
|% -0,02
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|Satış
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,40
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|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
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|Tam
|8.517
|8.597
|34,00
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|Yarım
|4.160
|4.207
|17,00
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|Çeyrek
|2.080
|2.103
|8,00
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|Gümüş.Ons
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|25,01
|0,01
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