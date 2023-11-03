***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından daha önce KAP'ta duyurulmuş olan PTA Üretim Tesisi yatırımı ile ilgili en son bilgilerin yer aldığı internet sitemizin ilgili sayfasına aşağıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla, https://sasa.com.tr/pta-yatirimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214071BIST