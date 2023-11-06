***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 4 Ocak 2021 tarihinde PTA ve Polimer Cips Üretim Tesisleri Yatırımı konularında almış olduğu ve çeşitli tarihlerde güncellenmiş olan toplam 26.570.836.665 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi diğer harcama ve inşaat harcama kalemlerinin arttırılması amacıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılan revizyon başvurusunun kabulü sonucunda, 6 Kasım 2023 tarihinde güncellenerek toplam 40.631.485.984 TL'ye ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214584BIST