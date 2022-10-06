***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2022 11:40
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca 6 Ekim 2022 tarihinde alınan ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmış olan pay geri alım kararı kapsamında 6 Ekim 2022 tarihinde 54.72 TL'den toplam 5.862.426 TL nominal değerli Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) pay alımı gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda şirketimizin sahip olduğu toplam SASA payları 8.869.427 TL nominal değere, sermaye payı %0,3960'a ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067898
BIST
11:433.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 38,65
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.538
En Düşük
3.508
11:4318,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
11:4318,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0767
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
11:431.025,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.025,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler11:41
|AKENR
|3,31
|142.319.636
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|146.868.264
|% 9,95
|
|HKTM
|53,30
|55.757.146
|% 9,22
|
|KMPUR
|65,45
|110.608.107
|% 9,08
|
|GSDDE
|5,35
|32.002.649
|% 8,30
|
|INFO
|9,65
|6.415.735
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|7.334.738
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|83,90
|2.424.351.208
|% -1,06
|
|SISE
|28,72
|1.860.838.292
|% 1,27
|
|SASA
|83,85
|1.424.373.451
|% 1,33
|
|PETKM
|14,62
|1.073.183.722
|% 0,07
|
|YKBNK
|8,10
|1.019.979.341
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,29
|910.415.385
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,10
|1.019.979.341
|% 3,71
|
|DOHOL
|5,24
|452.445.219
|% 2,54
|
|ISCTR
|8,26
|684.141.768
|% 1,60
|
|ZOREN
|4,62
|369.910.506
|% -2,53
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5801
|18,5926
|% -0,19
|
|Euro
|18,4177
|18,4339
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9528
|21,0579
|% -0,16
|
|Frank
|18,8587
|18,9723
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9291
|4,9539
|% 0,05
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.875
|6.936
|-8,00
|
|Yarım
|3.350
|3.390
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.695
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|0,16
|