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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

06.10.2022 11:40
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 6 Ekim 2022 tarihinde alınan ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmış olan pay geri alım kararı kapsamında 6 Ekim 2022 tarihinde 54.72 TL'den toplam 5.862.426 TL nominal değerli Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) pay alımı gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda şirketimizin sahip olduğu toplam SASA payları 8.869.427 TL nominal değere, sermaye payı %0,3960'a ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067898


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HKTM 53,30 55.757.146 % 9,22  
KMPUR 65,45 110.608.107 % 9,08  
GSDDE 5,35 32.002.649 % 8,30  
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Dolar 18,5801 18,5926 % -0,19  
Euro 18,4177 18,4339 % 0,39  
Sterlin 20,9528 21,0579 % -0,16  
Frank 18,8587 18,9723 % 0,23  
Riyal 4,9291 4,9539 % 0,05  
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11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -0,05  
Altın Gr. 1.026 1.026 0,94  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -3,00  
Tam 6.875 6.936 -8,00  
Yarım 3.350 3.390 -4,00  
Çeyrek 1.678 1.695 -2,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,55 -0,11  
Gümüş Gr. 12,25 12,27 -0,08  
B. Petrol 93,53 93,53 0,16  
Seans Raporu 11:41
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