***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca 6 Ekim 2022 tarihinde alınan ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmış olan pay geri alım kararı kapsamında 6 Ekim 2022 tarihinde 54.72 TL'den toplam 5.862.426 TL nominal değerli Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) pay alımı gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda şirketimizin sahip olduğu toplam SASA payları 8.869.427 TL nominal değere, sermaye payı %0,3960'a ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067898BIST