***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2022 21:04
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Dönüştürme Taleplerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Düzeltme Nedeni Düzeltme nedeni bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi EUR
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 11.02.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SA
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.06.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2357838601
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi EUR
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.09.2021 Evet
2 30.12.2021 Evet
3 30.03.2022 Evet
4 30.06.2022 Evet
5 30.09.2022
6 30.12.2022
7 30.03.2023
8 30.06.2023
9 30.09.2023
10 30.12.2023
11 30.03.2024
12 30.06.2024
13 30.09.2024
14 30.12.2024
15 30.03.2025
16 30.06.2025
17 30.09.2025
18 30.12.2025
19 30.03.2026
20 30.06.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin 12 Ağustos 2022 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerinin 2022 yılı Temmuz ayı içinde Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin, SPK'nın VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 22.maddesi 3.fıkrası kapsamında sermaye artırımı yapılmaksızın geri alınan SASA paylarından verilmek suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir.
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar Dönüştürme işlemlerine ilişkin bilgiler: [[[Dönüştürme talep edilen tahvil toplam nominal değeri : 9.900.000 Euro ]]] [[[Dönüştürme fiyatı (Borsa İstanbul'da işlem gören 1 lot pay karşılığı) : 1,7814 Euro ]]] [[[Dönüştürme oranı (100.000 Euro nominal tutarlı tahvil karşılığı) : 56.135,6237 lot ]]] [[[Dönüştürme talep eden tahvil sahiplerine verilecek toplam pay sayısı : 5.557.426 lot ]]]
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Convertible Bond-Conversion Price Press Release.pdf
EK: 2 Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Dönüştürme Fiyatı Basın Açıklaması.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055265
BIST